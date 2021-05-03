 HuskerlandPreps - Big, Powerful Line Will Fuel Another Southeast Playoff Run
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Big, Powerful Line Will Fuel Another Southeast Playoff Run

There is some serious star power on the 2021 Lincoln Southeast roster, its leader three-year starter and future D-1 scholarship player Jake Appleget (9).
There is some serious star power on the 2021 Lincoln Southeast roster, its leader three-year starter and future D-1 scholarship player Jake Appleget (9). (@HuskerlandBob)
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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