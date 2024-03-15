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Bellevue West's Steve Klein Class A Boys Basketball Coach of the Year
Bob Jensen
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HuskerlandPreps
Publisher
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
Even the band Boston’s debut album has nothing on Steve Klein. Boston was pretty great that first time out, back in the ‘70s, but Steve, he and his team went and won state, first time out.Not compl...
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