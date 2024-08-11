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2024 Huskerland Spotlight Dance: The D6-6
Bob Jensen
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HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
1. Hay SpringsHAWKSFollowing some fairly breathtaking program history last fall the Hawks return five starters on offense and four on defense from its 8-4, state runner-up team.“This will be an exp...
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