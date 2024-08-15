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2024 Huskerland Spotlight Dance: The C1-5 District
Bob Jensen
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HuskerlandPreps
Publisher
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
1. AuroraHUSKIESThe Huskies made the playoffs again last season - that’s 20 years in a row - and now return six starters on offense and seven on defense from that 6-4 team.“We return quality player...
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