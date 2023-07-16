Class A29. (tie) Sam Schuler, QB, Papillion-LaVista South. 5-10, 165. Bench - 230, Squat - 400, 40 - 4.7. (tie) Keenan Flannery, TE-DE, Papillion-LaVista South. 6-1, 220. Bench - 255, Squat - 405, ...